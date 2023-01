Egan Bernal será el líder del Ineos para la Vuelta a Andalucía 2023

Luego de su retiro de la Vuelta a San Juan por molestias en su rodilla, Egan Bernal ya piensa en las siguientes competencias que disputará en este 2023 con el Ineos Grenadiers.



El pedalista colombiano venía cuarto en la general de la carrera argentina, pero una lesión leve le obligó retirarse ya que Egan están pensando en llegar también a los Campeonatos Nacionales de Ruta que se realizarán este fin de semana.



Sin embargo, después de esta carrera en Bucaramanga, Egan ya tiene otra competencia en lista. Se trata de la Vuelta a Andalucía, carrera que solo un colombiano ha podido ganar, el boyacense Miguel Ángel López en 2021.

🔥 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐀𝐙𝐎 de @INEOSGrenadiers para la Ruta del Sol Vuelta a Andalucía



Egan Bernal, campeón de Tour y Giro, lidera una escuadra formada por Carlos Rodríguez, Tao Geoghegan, Salvatorre Puccio, Connor Swift, Jhonatan Narváez y Omar Fraile

“Egan Bernal, campeón de Tour y Giro, lidera una escuadra formada por Carlos Rodríguez, Tao Geoghegan, Salvatorre Puccio, Connor Swift, Jonathan Narváez y Omar Fraile”, comentó en redes sociales la organización de la Vuelta a Andalucía.



No obstante, el Ineos no ha hecho oficial el anuncio de la plantilla oficial, pero se espera que Egan no tenga complicaciones para tomar largada de la vuelta española.



Cabe señalar que Wout Poels es el vigente campeón de esta carrera y el podio fue completado por Cristián Rodríguez y ‘Supermán’ López.