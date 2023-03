Egan respondió a las críticas: ‘Todos creen que debo ganar si o si’

Luego de su accidente sufrido en Gachancipá en donde casi pierde la vida, Egan Bernal tuvo una recuperación milagrosa y actualmente se encuentra en la Vuelta a Cataluña donde está disfrutando del día a día ya que sabe que es parte del proceso para volver a luchar contra los grandes del ciclismo.



Actualmente, Egan está en esa carrera como gregario del Ineos ya que no está en una posición de encabezar al equipo británico. No obstante, Bernal entiende la presión que le están poniendo todos de que debe volver a ganar, pero el ciclista lo está manejando con tranquilidad.



Esto lo dejó claro en entrevista con Catalunya Radio en donde mencionó que es parte de su recuperación este rendimiento actual (es 52° en la general de la Vuelta a Cataluña).

“Todo hace parte del proceso, hace un poco más de un año ni siquiera pensaba volver a competir así que todo lo bueno es ganancia. Mucha gente piensa que Egan Bernal tiene que ganar si o si, pero yo gané la carrera de vida, a mí ya lo que venga es ganancia. Obviamente sigo con la mentalidad de ser el mejor, tratar de volver a mi mejor versión otra vez”, indicó.



Por su parte, dejó en claro que su familia ha sido importante para seguir corriendo a nivel profesional: “Nosotros los latinos somos muy apegados a la familia, yo de hecho un poquito más. Yo soy súper cercano con mis papas y mi hermano, los veo todos los días. Después de la caída fue un golpe duro para el núcleo familiar, pero ellos fueron la base de todo. Viví nuevamente con ellos por tres meses y fue como volver a ser niño, si sigo pedaleando es por ellos, para que se sientan orgullosos de mi”.



Finalmente, dijo que pensó en dejar el ciclismo ya que no tiene nada que demostrar: “En cierto punto pensé en el retiro, ya había ganado un Tour y un Giro y no tengo que demostrar nada, pero lo sigo haciendo más por mi familia, por mi hermano que tiene 17 años y me ve como un ejemplo. Cuando uno gana es fácil, lo difícil es cuando uno está abajo y tiene que conseguir su mejor versión, ahí es donde realmente se muestra la valentía de una persona”.