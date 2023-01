Egan Bernal: 'Tras el accidente pensé en el retiro'

En 2022, Egan Bernal vivió seguramente uno de sus momentos más duros en su carrera luego de que sufriera un grave accidente que lo marginó en gran parte de la temporada pasada.



Sin embargo, el zipaquireño ha tenido una gran recuperación y ahora está listo para volver a la competencia de alto nivel. Es por ello que a finales de enero tendrá su primer desafío el cual será la Vuelta a San Juan.



Allí, Egan espera hacer un buen papel y tras esto irá a Bucaramanga a los Campeonatos Nacionales de Ruta donde pretende llevarse el maillot con la bandera colombiana.

No obstante, previo al inicio de su temporada, el ciclista habló con 'AS Colombia' y 'El Alargue' de 'Caracol Radio' sobre su actualidad, lo que le dejó el accidente y el presente del ciclismo colombiano.



“La verdad muy bien. Todo ha salido muy bien, hemos entrenado bastante y ahora viajamos a Argentina a hacer nuestra primera competencia. Muy motivado de ver cómo estamos realmente”, comentó de inicio.



“Creo que he hecho unos muy buenos números entrenando. El ciclismo es un deporte que solo se puede medir por números y así se sabe realmente uno como está. Han sido muy positivos, pero una cosa es entrenando y otra cosa es en carrera”, agregó.



Por su parte, dijo las enseñanzas que le quedaron con el accidente: “Creo que uno de los aprendizajes que me quedó de la caída es que todos somos iguales. Cualquier cosa le puede pasar a cualquier persona y realmente creo que lo que quiero demostrar es que si uno se propone las cosas debería luchar por eso y salir adelante contra todo pronóstico. Ha sido un proceso muy complicado, han sido meses de mucho trabajo silencioso, que no se ve, el levantarse y empezar de cero”.



“No soy el único que tiene un accidente de estos y que puede salir adelante, creo que muchas personas lo pueden hacer. Hay accidentes diarios en nuestro país y el mío fue mediático, pero personas como yo hay muchas. Por eso seguí montando en bicicleta porque pensé en el retiro, pero lo que me motivó fue ver a la gente que se propone eso y logra salir adelante”, complementó sobre este tema.



De igual manera, aseguró que el accidente fue lo mejor que le pasó el año pasado: Puede sonar raro, pero el accidente me ayudó a conseguir acercarme a mi familia, a Dios, conocí gente muy buena, y eso que gané con el accidente no lo pude haber ganado de otra forma. Cuando tenga mis hijos y nietos les contaré que su papá a los 25 años casi se mata porque se estrelló contra un bus y que entiendan que las cosas así sean malas pueden salir bien”.



Por otro lado, dejó en claro cuál será su hoja de ruta para este 2023: “Voy a San Juan, en Colombia voy a hacer Nacionales, se cruzaban un poco, pero presioné al equipo porque quiero correr en Colombia y es la única carrera que haré este año en el país para estar cerca de mi familia y de la gente. Luego voy a Andalucía, luego París - Niza, País Vasco, que son duras, pero son muy buenas en el nivel internacional y sería bueno hacerlas bien. Y después, el Tour de Francia que es el objetivo número uno del año y depende como salga del Tour hacer la Vuelta a España”.



Por último, el pedalista opinó sobre la ausencia de Nairo Quintana y Miguel Ángel López en el World Tour.



“Son muy buenos. Imagínate la historia de Nairo y cómo lo quiere la gente por ser ese ciclista que le dio de nuevo ilusión a Colombia y es un corredor que todos tienen en cuenta. En Giro y Vuelta ganó y es una lástima no tenerlo. Por lo menos López consiguió un buen equipo, el Team Medellín era su mejor opción, estará bien rodeado, el manager es muy bueno, hacen muy buenas carreras, se puede decir que es el mejor equipo de Colombia y es la mejor opción”, concluyó.