Egan Bernal no se ve favorito a ganar etapas en Vuelta a España 2023

Egan Bernal completó sin inconvenientes la etapa 5 de la Vuelta a España 2023 que transcurrió este miércoles. El colombiano que marcha en el puesto 42 de la general aseguró que no cree que ganará etapas y que priorizará el trabajo en equipo.



“La verdad que sería increíble ganar una etapa, pero en este momento no lo estoy pensando. Pienso solo en ayudar al equipo, ya si viene algo en lo personal bienvenido sea”, comentó el ciclista en diálogo con la cadena Cope de España.



Y agregó: Estoy acá para ayudar a (Thymen) Arensmann y a Geraint (Thomas) lo más que pueda, ese es mi objetivo principal. No estoy pensando en un objetivo personal, por el momento. Estaría súper contento si pudiera ayudar en una victoria o podio de estos corredores”.

Además, respondió si en este momento disfruta más la bicicleta que nunca antes: “Si, seguro. Mucho más que antes”.



Vale señalar que este jueves, Egan tendrá una dura labor con el Ineos ya que deberá ayudar a sus compañeros en un recorrido que tendrá tres puertos de montaña y un final en alto en Javalambre, puerto de primera categoría.