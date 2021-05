Bernal reconoce que sufrió en el Giro: 'siempre te entra una duda'

Egan Bernal luchó y estuvo a la altura de un líder del Giro de Italia en una etapa 20 muy intensa y con muchas amenazas para su posición. Pero no quiere decir que no la sufriera o no lo atacaran las preocupaciones: es humano.

El líder de la competencia reconoció que por momentos dudó, que llegó a temer que su ventaja no fuera suficiente para este domingo, en la contrarreloj, esa que lo pone a 30 kilómetros del triunfo en una segunda gran carrera.



"He visto la diferencia aumentar, 20, 30, 45 segundos y por delante estaba el segundo en la general", dijo Bernal sobre el ataque de Caruso y Romain Bardet.



"Tenía buenas sensaciones, el equipo conmigo, pero siempre te entra una duda. Se podía perder rápidamente tiempo en la última subida y encontrarte con poca ventaja en la contrarreloj. Ha sido el momento más complicado del Giro, pero finalmente, todo ha ido bien", añadió en su llegada a la meta.



Bernal tiene a Caruso a 1m 59s en la general. Es buena ventaja pero todo puede pasar y por eso, antes de subirse al bus de la victoria y aunque solo le falten 30 kilómetros para el título, advierte: "es una buena ventaja, no me lo esperaba. Puedo perder un poco de tiempo, pero pase lo que pase la haré a tope. Tengo confianza, pero mientras la carrera no haya acabado, no estoy seguro".