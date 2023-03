Egan Bernal dio fecha para su regreso a las competencias

Egan Bernal va 'viento en popa' con su recuperación en la rodilla sufrida en la Vuelta a San Juan. Y es que el ciclista del Ineos ya hizo cinco horas de carretera y espera ahora volver a Europa en los próximos diez días.



Egan considera que ya está mejor de la rodilla y es por ello que espera volver a las competencias en pocos días.



“Ya entrenando otra vez, súper contento ya la rodilla mejoró, de un día para otro. Mejoró del cielo a la tierra y ya estamos entrenando súper juiciosos. Ya me hacía mucha falta la verdad”, mencionó de inicio en diálogo con Juan Sebastián Charry a través de Instagram.

Por su parte, explicó cómo ha sido su proceso de recuperación: “un día en la noche me estaba doliendo y al otro día dije: ‘voy a intentar a ver qué pasa’, intenté hacer rodillos. Empecé a montar, la primera media hora con un poquito de dolor y era como ‘me voy a bajar porque me sigue doliendo’, y pasó la media hora y el dolor desapareció, era como si la rodilla necesitara soltar o calentar”.



De igual manera, contó que ningún médico supo que era lo que generaba el dolor en su rodilla: “después de como tres resonancias, mil visitas a doctores médicos, incluso estuve con el médico que me operó la rodilla en el accidente, que es un médico muy bueno, me operó la rodilla y el fémur cuando recién me accidenté, obviamente quedé con mucha fe a él y el man fue como el que medio le cogió el chiste, creía que había sido una tendinitis, resultado de la caída que hubo en Argentina. Aparte que la rodilla que me dolía era la otra del accidente, quedó mejor la del accidente, con eso le digo todo”.



Además, mencionó que pese a que regresará prontamente no sabe en que carrera lo hará: “El equipo me ha dado respaldo total, ahora seguir entrenando, que la rodilla siga respondiendo y seguir trabajando y entrenando bastante. Voy a estar acá en Colombia 10 días y viajaré a Europa y mirar a ver qué carreras hay dependiendo del estado de forma que he perdido. Puedo ir allá e irme midiendo para tomarme confianza”.



Finalmente, habló sobre su regreso en la Vuelta a San Juan y cuáles fueron sus sensaciones en esa competencia: “Por sensación estoy bien, pero siempre queda la duda. Llegué a Argentina y Brandon (Rivera) y Daniel (Martínez) estaban andando muchísimo y me bajaron la caña e iban a tope. Yo me iba a delante y los ‘hijuemadres’ me pasaban, entonces dije, estoy mal, me entró la duda. Entrenar es una cosa y carrera es otra cosa. Sin embargo, tuve la sensación de que estoy bien”.