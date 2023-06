Egan Bernal deja entrever su participación en el Tour de Francia

Egan Bernal sigue sumando varios kilómetros en el Criterium del Dauphiné para llegar lo mejor posible al Tour de Francia, competencia en la que espera estar el colombiano y que iniciará el próximo 1 de julio.



Y es que Bernal hará todo lo posible para estar con el Ineos Grenadiers en el Tour, pero que no quiere forzar la máquina para la gran vuelta.



"Me gustaría competir en el Tour de Francia, es una carrera en la que todos quieren estar pero debo estar al 100 por ciento", comentó Egan en diálogo con la ‘Gazzetta dello Sport’.

Y añadió: "Si no estás seguro de estar en buenas condiciones físicas, es la peor carrera (el Tour de Francia). Quiero estar allá, pero no a toda costa. Por el momento, me estoy concentrando en el Critérium del Dauphiné y luego tomaré una decisión".



Egan está haciendo méritos para llegar al Tour ya que actualmente es el mejor deportista de su equipo en la clasificación general del Dauphiné ubicándose en el puesto 13.



De igual manera, el pedalista de 26 años ha tenido destacadas participaciones como lo fue en el Tour de Hungría donde llegó octavo en la general y que ilusiona de cara al Tour donde el primer objetivo de Egan es terminar las 21 etapas de la ‘Grand Boucle’.