¡Egan Bernal campeón del Giro de Italia 2021! ¡Soberbia demostración!

Impecable fue la contrarreloj individual que sentenció el Giro de Italia 2021 y que le entregó el título a Egan Bernal.

Una emotiva celebración con su padre y su novia en la línea de meta confirmó la felicidad para Colombia, que a la distancia agradece al ciclista por este sorbo de orgullo y emoción en estos momentos.



Llegó Bernal a la meta con 35m 41seg. Su tiempo total en la carrera fue 86h 17m 28seg y al final Caruso le descontó 30 segundos pero la renta que tenía el colombiano era suficiente.



El ganador de esta etapa 21 fue Filippo Ganna con 33m 48 seg.



A la línea de meta llegó Caruso, segundo de la general, con un tiempo de 35m 11seg, a la espera del tiempo de llegada de Bernal, que no le dio opción.



En el segundo corte la ventaja de Caruso era de 23 segundos sobre Bernal, lo que no era tan preocupante pues la ventaja todavía era superior a un minuto del ciclista zipaquereño.



En los primeros registros el colombiano solo cedía 9 segundos con respecto a Damiano Caruso, su inmediato perseguidor en la clasificación general, en la que la diferencia entre ambos corredores era de 1m59s antes de esta última jornada del Giro.



Al compararlo con Simon Yates, el tercero de la clasificación, no había mayores preocupaciones. El británico terminó la CRI con un tiempo de 36m 33s.



Vale mencionar que la felicidad para Colombia fue completa pues tras esta penúltima jornada, Daniel Felipe Martínez se mete al top5 de la carrera. Fue una carrera completa para el equipo INEOS Grenadiers.



Los mejores registros antes de la salida del líder eran:



Filippo Ganna- 33:48

Remi Cavagna- +0:12

Edoardo Affini- +0:13



Una de las noticias de la jornada fue la caída de Cavagna, que afectó su gran presentación en la fracción, de 30 kilómetros, entre Senago y Milán.



Por ahora, así les ha ido a los colombianos:



​Juan Sebastián Molano terminó con un tiempo de 36:22

Fernando Gaviria termina la prueba con un tiempo de 36:50.