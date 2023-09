Egan Bernal estaría en la mira de reconocido equipo para 2024

Egan Bernal ha venido recuperando terreno a de poco con el Ineos Grenadiers. El colombiano desde su accidente en 2022 ha venido participando en varias pruebas y ahora ha corrido dos grandes vueltas seguidas lo que indica un buen progreso para retomar su nivel.



El colombiano fue llevado tanto al Tour como a la Vuelta a España como gregario de lujo y ha trabajado de gran manera para el Ineos que pretende seguir contando con los servicios del zipaquireño.



Sin embargo, recientemente apareció un rumor que señala que Egan podría cambiar de equipo para el próximo año.

Y es que de acuerdo a la información del medio ‘Puerto a Puerto’, el colombiano podría llegar al Movistar para 2024 o al menos está en la lista de futuribles de la escuadra español.



Este interés se da porque el Movistar no ha fichado a nadie para la próxima temporada y aunque pudo contratar al español Carlos Rodríguez, el joven corredor decidió renovar con el Ineos.



No obstante, la cifra ofrecida por el Movistar debe ser alta para obtener los servicios de Bernal, sabiendo que el colombiano no se quiere marchar del Ineos y los británicos lo quieren mantener a toda costa.



De hecho, será difícil fichar a Egan ya que el Movistar deberá pagar la rescisión de su contrato, que termina en 2026, ofrecerle una jugosa oferta salarial y un proyecto en donde el colombiano siga en progreso de recuperar su nivel mostrado previo a su accidente.