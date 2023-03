EE.UU. da vía libre a Novak Djokovic y podrá jugar el US Open

Novak Djokovic se sacó un dolor de cabeza de encima luego de conocer que el Senado de Estados Unidos decidiera comenzar la reducción de las medidas de protección contra el covid-19 desde este jueves.



Estas medidas que estaban vigentes en el país desde el 13 de marzo de 2020 vieron su final este 30 de marzo gracias a un proyecto de ley que pondrá fin a las restricciones para las personas no vacunadas que deseaban a entrar a Estados Unidos como era el caso del serbio.



Ahora, solo quedará que Joe Biden confirme esta nueva ley, pero todo indica que ‘Nole’ estará de vuelta después de varios años a los torneos que se disputen en Estados Unidos como el US Open el cual podrá disputar en el mes de septiembre.

Djokovic no pisa el US Open desde el 2021 cuando cayó con Daniil Medvedev en la final de ese año y ahora con el levantamiento de la medida podrá volver a este Grand Slam. De igual manera, podría participar en el Masters 1000 de Cincinatti que será previo al US Open.



De esta manera, Djokovic pondrá fin a su sequía de participación en torneos en Estados Unidos de los cuales se ha perdido los últimos tres grandes torneos que se han disputado allí por su negativa a vacunarse.



De hecho, no pudo participar en Indian Wells y Miami justamente por esa razón y eso provocó que perdiera el número uno del mundo.