¿Involucrado? Méndez aclaró el asesinato cerca a sede de Santa Fe

El pasado 10 de febrero de 2023 en el barrio San Miguel, localidad de Barrios Unidos en Bogotá, se reportó un asesinato de una persona que iba en un taxi, hecho que sucedió sobre las 6 de la mañana y a pocos metros de la sede administrativa del club Independiente Santa Fe.



De acuerdo a la investigación de las autoridades, la persona fallecida se llamaba Juan Francisco Caicedo Velandia, hermano del narcotraficante Luis Caicedo, quien también hace unos meses fue dado de baja en el barrio Pablo IV de Bogotá.





Pese a que al inicio del terrible asesinato que sorprendió a varios habitantes del sector, la investigación avanzó y ahora se relacionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez de tener contactos con el hombre fallecido.



Sin embargo, Eduardo Méndez para aclarar lo sucedido y limpiar el nombre de Santa Fe, dio declaraciones a El Tiempo sobre por qué el fallecido tenía relación con él y admitió que lo había citado en la sede del club debido a que también es abogado de profesión e iba a asesorar a Caicedo Velandia.



"Me había pedido cita para que le recomendara a un abogado en España porque quería salir del país, por razones de seguridad. Yo ya no despacho en mi oficina de abogados y lo había citado en la sede del equipo. Mi profesión de abogado no riñe con la de presidente de Santa Fe”, dijo contundente Eduardo Méndez.





Momento del asesinato en Bogotá, del hermano de excapo de la mafia Luis Caicedo.

En un maletín dentro del taxi fueron encontrados 5 celulares y 7 millones en efectivo



Más información

📌https://t.co/Gym18PfsnP@Bogota @PoliciaBogota @PoliciaColombia #Noticias #Focus @FiscaliaCol pic.twitter.com/0sKECR4OjE — Focus Noticias (@focusnoticia) February 10, 2023

#Atención l Nuevo caso de sicariato en Bogotá. En el barrio Modelo norte, en la localidad de Barrios Unidos, un hombre que se movilizaba en un taxi fue asesinado tras varios impactos de bala. El conductor del vehículo también quedó herido y chocó el vehículo contra un árbol. pic.twitter.com/7l990PLjhY — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 10, 2023



De esta manera, el máximo dirigente de Santa Fe aclaró las dudas que relacionaban al club con temas ilegales que se mencionaron a raíz de este duro asesinato sucedido en el noroccidente de Bogotá.