Las redes estallan por reencuentro de Dua Lipa con colombiano J Balvin

Un día en Kosovo, así se tituló la foto del encuentro entre Dua Lipa y J Balvin. Durante el Sunny Hill Festival, el festival de música organizado por ella y su padre, Dukagjin Lipa, en el país del sur de Europa.

A lo largo del festival, múltiples artistas y amigos de Dua Lipa, celebraron con ella un hito del que solo una artista de su trayectoria puede alardear. Llevó a Kosovo a J Balvin, el artista con el que colaboró con One Day, y con el que compartió una primera fotografía que le dio vuelta al mundo en 2019, cuando el intérprete colombiano aseguró que ese año era ‘excelente para hacer amigos’, y no se equivocaba.



Dua Lipa ha llevado algunos de los mejores looks del verano. Para su reencuentro con J Balvin, eligió una minifalda de tweed a juego con un corset de Versace, un conjunto que se hace eco de las tendencias más representativas de los 2000.



La intérprete de One Day, Dua Lipa, viste de los diseñadores que en un futuro serán recordados por crear las prendas que están definiendo el transcurso del 2022. Las colecciones de Otoño-Invierno 2022 de Valentino, Bottega Veneta, y Versace no fueron la excepción.