Una nueva experiencia: Se viene Dragon Ball 'The breakers'

Bandai Namco Entertainment Inc. es una empresa japonesa de desarrollo y publicación de videojuegos, que acaba de presentar un nuevo juego de Dragon Ball, alejado completamente de la tradición de los juegos basados en la obra de Akira Toriyama.

Bajo el nombre de Dragon Ball: The Breakers, el proyecto propone trasladar la esencia del multijugador de los tradicionales combates de poder a poder para convertirnos en una potencial víctima de algunos de los villanos.



Las partidas 1 Vs 7 en el que un jugador será el acechador, encarnado en figuras como Célula o Freezer mientras que los otros siete jugadores son potenciales víctimas sin el poder de combatir la amenaza frente a frente. El videojuego incluiría a figuras como Bulma y Uulong.



El nuevo proyecto se lanzará en 2022 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Será compatible además con PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Pronto habrá información sobre una una beta cerrada para PC, que será la primera toma de contacto con esta apuesta tan singular.