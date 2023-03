Doncic salió lesionado en la caída de Mavericks sobre Pelicans

Los Dallas Mavericks sufrieron una nueva derrota en la NBA, esta vez contra los New Orleans Pelicans que consiguieron un crucial triunfo para aspirar a los Playoffs.



Fue un 113-106 que se definió en el último cuarto ya que durante este período los Mavericks recortarían una distancia de 18 puntos que venía desde el tercer cuarto para ponerse a tres del empate.



No obstante, CJ McCollum anotó 16 de sus 32 puntos en los últimos 7 minutos y medio y le dio la victoria a su equipo por siete puntos de diferencia.

Además, de la caída, los Mavs no tuvieron su noche ya que su figura, el esloveno Luka Doncic acabó su partido en el tercer cuarto tras notar algunas molestias en el muslo izquierdo. Pese a que quiso volver a jugar vendado al final, Doncic no terminó el juego.



El europeo acabó su juego con 15 puntos, tres rebotes y ocho asistencias. Por su parte, Kyrie Irving logró 27 puntos, pero eso no fue suficiente para evitar la derrota.



Sin embargo, las lesiones no solo afectaron a Dallas ya que en New Orleans se lesionó Brandon Ingram que en el tercer cuarto se tuvo que retirar por un problema en el tobillo derecho. A esta baja se le suma la de Zion Williamson que será baja al menos dos semanas más.



Cabe señalar que Dallas marcha octavo en la Conferencia Este con una marca de 34-33 y en el próximo juego se medirán a Memphis Grizzlies mientras que los Pelicans son décimos en la misma conferencia y jugarán ante Oklahoma City Thunder.



Otros resultados:



Wizards 120-122 Hawks



Celtics 115-93 Trail Blazers



Heat 100-104 Cavaliers



Suns 132-101 Thunder



Nuggets 96-117 Bulls



Clippers 108-100 Raptors