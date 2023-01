Djokovic y Tsitsipas, cara a cara por el título en Australia

El Abierto de Australia ya tiene final masculina y la jugarán el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas quienes en líneas generales fueron los dos mejores jugadores del torneo.



El balcánico, que está imparable, se impuso en tres sets al estadounidense Tommy Paul con parciales de 7-5, 6-1 y 6-2.



Djokovic tuvo un partido con un ambiente raro ya que su padre Srdjan no estuvo en las gradas apoyándolo debido a que en las últimas horas posó con unos simpatizantes de Vladimir Putin lo cual provocó que el Embajador de Ucrania pidiera el veto al padre de Djokovic.

De igual manera, el serbio dejó escapar lo que parecía un claro 6-1 en el primer set y le dio vida al estadounidense quien remontó varios juegos seguidos para mandar este parcial hasta el duodécimo juego en donde el europeo cerró el set.



Sin embargo, en el segundo y tercer set, Djokovic impuso condiciones y no dejó jugar a su rival que apenas pudo conseguir dos games en dos sets.



Con esto mencionado, Djokovic solo ha cedido un set en todo el torneo que fue en el partido con el francés Enzo Couacaud, duelo en donde Nole tuvo muchos problemas en su muslo izquierdo.



Por otro lado, Stefanos Tsitsipas en horas de la madrugada de este viernes se metió a su primera final en Australia tras vencer al ruso Karen Khachanov por cuatro sets con parciales de 7-6, 6-4, 6-7 y 6-3.



El griego le costó inclinar el juego a su favor ya que no pudo encontrar su mejor saque y fue penalizado en algunas ocasiones por exceder el tiempo sin realizar el servicio.



Cabe señalar que el ganador del torneo será el nuevo número uno del ranking ATP superando al español Carlos Alcaraz quien por lesión no pudo jugar el Grand Slam.