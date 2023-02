Djokovic y Nadal fueron inscritos para el Masters 1000 de Indian Wells

A menos de un mes para el inicio del Masters 1000 de Indian Wells, muchos aficionados se preguntan si al final jugarán Novak Djokovic y Rafael Nadal este torneo.



Por el momento, la organización del torneo ha hecho oficial sus ‘entry list’ en donde recogen a los tenistas que mejor posición tienen en los rankings ATP y WTA y allí aparecen Djokovic y Nadal.



Nole aparece en primera posición por su condición de número uno, pero parece que estará complicada su presencia en el torneo ya que Estados Unidos levantará las restricciones de entrada a los no vacunados hasta el 11 de mayo, dos meses después del torneo.

De no acudir, como parece que será, sería la tercera ocasión consecutiva que Djokovic no acude a Indian Wells ya que en 2021 renunció al torneo y en 2022 no pudo entrar al país justamente por no estar vacunado.



Por su parte, Nadal también aparece en el listado. Sin embargo, también hay dudas sobre su presencia ya que sigue recuperándose de su lesión sufrida en el Abierto de Australia y parece que aparecerá hasta el inicio de la gira de tierra batida.



El que sí parece que estará en el torneo será Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo y que pretende sumar esos 1000 puntos que da el torneo pare recuperar el uno antes de la gira por tierra batida.