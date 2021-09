¡US Open! Djokovic va por su Grand Slam, si la lluvia lo permite

El serbio Novak Djokovic, aun sin jugar su mejor tenis, encuentra siempre la manera de acabar vencedor y eso fue lo que sucedió en el inicio de su decimosexta participación en el Abierto de Estados Unidos.

Fue algo que él mismo reconoció al concluir el partido de primera ronda que ganó por 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-1 ante el joven danés Holder Rune, de 18 años, número 145 del mundo. "No fue la mejor de mis actuaciones. Comencé nervioso y también note la falta de partidos, me encontré un poco oxidado", admitió.



Remanentes del huracán Ida provocaron el miércoles insólitas y repentinas inundaciones, con saldo de al menos nueve muertos en la ciudad de Nueva York, obligando a declarar el estado de emergencia y desatando escenas de caos. En el área del Abierto de Estados Unidos, las tormentas conllevaron la cancelación de numerosos partidos de las canchas exteriores.



Djokovic tiene ahora una marca de 16-0 en los partidos de primera ronda del US Open. El serbio no ha perdido en la primera ronda de un Major desde el Abierto de Australia de 2006, cuando ocupaba el puesto 76 en el ránking AP. "Siempre deseas tener una afición que esté detrás de ti, pero no siempre es posible. Esto es todo lo que puedo decir. Me he centrado en mí mismo y en lo que tengo que hacer", dijo Djokovic ante el apoyo de los aficionados a su adversario.



Rune, por su parte, se mostró contrariado por su estado físico. "Desafortunadamente, mi estado físico me decepcionó. Comencé a tener calambres ya al comienzo del tercer set. A partir de ahí, fue difícil", admitió Rune. "Sabía que si ñqueríaí ganar, realmente tenía que luchar por cada punto. Con mi condición física, era imposible". Djokovic confesó que por momento había pensado en que su rival iba a retirarse. "Pensé que lo iba a hacer al final del tercero. Simplemente siguió adelante con dignidad, terminó el partido. Definitivamente se merecía mi respeto, el respeto de mucha gente. Todavía es muy, muy joven. Tiene mucho tiempo por delante. Estoy seguro de que lo veremos mucho en el futuro", señaló.



Su rival en segunda ronda será el holandés Tallon Griekspoor, de 25 años, que ocupa el puesto 121 y que entró al cuadro después de la retirada del suizo Roger Federer.





