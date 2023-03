Djokovic tras faltar a los torneos en EE.UU: 'No estoy arrepentido...'

Novak Djokovic ha perdido el número uno del mundo con Carlos Alcaraz luego de que el español haya ganado el Masters 1000 de Indian Wells el fin de semana pasada.



El serbio no pudo asistir a ese torneo y tampoco estará en el Masters de Miami debido a que no se le permite la entrada a Estados Unidos porque el país norteamericano no deja entrar a los extranjeros no vacunados.



Ante esto, Nole dio una entrevista exclusiva a Becky Anderson de CNN y allí el tenista se refirió al haber perdido el número uno del mundo y el no haber asistido a los torneos en suelo americano.

“Es una pena que no pude jugar en Indian Wells, Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, (no vacunarme) es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Espero que la situación actual cambie para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense”, comentó.



Sobre si se arrepiente de perderse los torneos en EE.UU. dijo: “He aprendido a lo largo de la vida que los remordimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar en el momento presente todo lo posible, pero, por supuesto, pensar en el futuro, crear un futuro mejor. Así que felicito a Alcaraz. Se merece absolutamente volver al primer lugar de la clasificación”, explicó.



No obstante, Djokovic espera que pueda jugar el US Open ya que para esa época Estados Unidos ya retiró la restricción a extranjeros no vacunados: “Ya sea que se me permita jugar o no, depende obviamente de las decisiones más altas del gobierno, así que esperaré y veré”.



Por su parte, se refirió a si la controversia de no vacunarse afectó su entusiasmo por el juego.



“Para ser honesto, en absoluto. En realidad, al contrario, estoy tan entusiasmado como siempre, tan motivado como siempre, por el deporte, por mi familia, por mi fundación, por todos los proyectos y todo lo que estoy haciendo fuera de la cancha... Simplemente no quiero arrepentirme de nada, no quiero estar pensando en las circunstancias negativas que ocurren en mi vida porque van a haber muchas más. Es normal, así es la vida, y en los momentos de adversidad uno crece más”, aseguró.



Además, dejó en claro que sus prioridades para este año son los Grand Slams restantes del 2023: “Roland-Garros, Wimbledon, US Open. Esas son las tres mayores prioridades de este año. Haré todo lo posible para construir mi forma”.



Finalmente, dio sus razones por las que su generación (Djokovic, Nadal, Federer, Murray entre otros) ha sido tan exitosa.



“Al comienzo de mi carrera profesional, cuando me estaba abriendo paso, solo se trataba de Federer y Nadal en el lado masculino, de su rivalidad, un estilo de tenis tan opuesto y los partidos épicos que jugaron. Fue difícil para mí entrar en la mezcla. Realmente tuve que trabajar y lograr grandes cosas para ser considerado parte de la conversación con estos muchachos. Es realmente un honor ser parte de esa era con ellos, a veces me enojaba estar en la era con ellos, pero cuando reflexiono sobre todo lo que he pasado con ellos me siento agradecido. Me han hecho el jugador que soy hoy”, concluyó.