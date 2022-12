Djokovic: ‘Espero tener una recepción decente en Australia’

Novak Djokovic sigue preparándose de cara a la temporada 2023. El serbio ya sumó minutos en la World Tennis League, un torneo de exhibición realizado en Dubái y ahora está centrado en el Australian Open.



El serbio, que vuelve al torneo luego de su destacable ausencia en 2022 en donde fue deportado por su negativa a vacunarse, se refirió sobre su regreso al Grand Slam.



“Después de lo que sucedió el año pasado, espero tener una recepción decente allí y que ello pueda ayudarme a jugar un buen tenis”, comentó ‘Nole’ para Arab News, en Dubái.

“Siempre me exijo lo mejor de mí mismo, así que ya veremos. A lo largo de los años, he tenido mucha suerte de empezar muy fuerte en Australia y me encanta jugar allí”, complementó.



Djokovic, previo al Abierto de Australia, tendrá un test previo el cual será el Adelaida Internacional ya que no estará en la United Cup debido a que Serbia no fue incluida dentro de los 18 equipos participantes.



Cabe señalar que el tenista serbio tuvo una gran temporada pese a que ha estado todo el año jugando en los torneos donde obtuvo los permisos necesarios y donde supo ganar cinco títulos: el Masters 1000 de Roma, Wimbledon, las ATP Finals y los ATP’s de Tel Aviv y Astana.