Djokovic tomó drástica decisión sobre su entrenador: habrá cambios

Uno de los tenistas más importantes de los últimos años y que actualmente ocupa el primer lugar del ranking mundial de la ATP, no se encuentra en su mejor momento deportivo. Novak Djokovic atraviesa por una época difícil en cuanto a rendimiento y títulos, debido a que a lo largo de la temporada no ha logrado conquistar su primer trofeo.



Derrotado en el primer Grand Slam y cayendo frente al joven Luca Nardi en medio del Indian Wells, Nole empieza a pensar en nuevos aires y hacer cambios que le puedan contribuir para mejorar su juego en las próximas competencias.



Novak ha reconocido que no la pasa bien. “Fue una actuación muy pobre, no estoy acostumbrado a no ganar”, dijo en su más reciente derrota.



Ahora, mientras se prepara para iniciar los torneos sobre tierra batida, el serbio anunció que rompe relaciones con su técnico Goran Ivanisevic, quien levantó 12 Grand Slam en compañia de Nole.



“Decidimos romper hace unos días. Nuestra química tiene altos y bajos, pero nuestra amistad no. De hecho, estoy orgulloso porque además de ganar torneos hemos tenido una batalla de Parchís… y eso no parará”, comentó Djokovic por medio de sus redes sociales.



El tenista contó como fue el proceso cuando llegó el croata para dirigirlo, afirmando que estuvo feliz por tenerlo como entrenador: “Recuerdo claramente el momento. Le llamé en 2018 y queríamos innovar en nuestro juego. También llegaron otras cosas, como diversión y felicidad. También número 1, récords y 12 grandes (más algunas finales). ¿Y tengo que mencionar el drama?”.



Goran acompañó a Novak en uno de los momentos más difíciles y polémicos para la carrera del serbio en medio de la pandemia por el Covid-19, luego de no haber participado en varios torneos debido a su negativa por vacunarse contra esta enfermedad.



Ahora el equipo de Djokovic sufrirá algunas modificaciones, según informó el diario Marca, Charly Gómez Herrera tendrá un nuevo rol como manager, mientras que el hermano seguirá acompañando al serbio. No obstante, la figura como entrenador “tendrá variaciones”.



Por ahora, se desconoce quién podría ocupar este cargo que ayudará a Nole a conquistar los más importantes torneos de la temporada.