Djokovic, listo para su próximo desafío pese a tener molestias físicas

Luego de su eliminación en el Masters de Montecarlo, Novak Djokovic afrontará su próximo torneo el cual será el ATP 250 de Banja Luka, torneo que reemplaza por este año al ATP de Belgrado que no se pudo hacer por obras en las instalaciones donde se realiza el torneo habitualmente.



Ante esto, la competencia se mudó a Bosnia-Herzegovina justamente a Banja Luka donde el serbio debutará ante el joven francés de 18 años, Luca van Asche que derrotó en primera ronda a Stanislas Wawrinka.



Es por ello que previo a este juego, Djokovic opinó sobre su rival con el que se medirá este miércoles.

"Sinceramente, pensé que iba a ganar Wawrinka porque ha dominado durante gran parte del partido. En efecto, es una sorpresa la victoria de este chico", comentó de inicio.



"Nunca he jugado contra él, no sé mucho de él. Sé que es joven y que acaba de entrar en el 'Top-100'", agregó sobre Luca van Asche.



Por otro lado, ‘Nole’ aseguró que tiene algunas molestias físicas en su brazo derecho y que vienen desde su eliminación en Montecarlo ante Lorenzo Mussetti.



"El codo no está en un estado ideal, pero digamos que está suficientemente bien. Espero que esté completamente listo para el primer partido", concluyó.