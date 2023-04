Djokovic inicia su gira de preparación previo a Roland Garros 2023

El tenista serbio, Novak Djokovic no pudo disputar los Masters 1000 de Miami e Indian Wells debido a las medidas en Estados Unidos que no permitieron su ingreso por no estar vacunado.



Pese a esto, ‘Nole’ no pasó por muchos problemas ya que la caída de Carlos Alcaraz en Miami le permitió recuperar el número uno del mundo que pretende defender en la gira de tierra batida.



De hecho, Djokovic iniciará su gira con miras a Roland Garros y parece que el primer certamen en el que estará será el Masters 1000 de Montecarlo el cual inicia el 9 de abril y de ganar se alejará un poco de Alcaraz que será baja para ese torneo.

El serbio ya lleva un par de sesiones de entrenamiento y uno de ellos ha hecho grandes jugadas lo que hace pensar que estará presente en el torneo monegasco.



Cabe señalar que Djokovic ya sabe lo que es ganar en Montecarlo. Lo logró en 2013 y 2015 cuando derrotó a Tomas Berdych y Rafael Nadal, respectivamente.