Djokovic espera por respuesta de EE.UU. para ir a Indian Wells y Miami

En rueda de prensa este miércoles, Novak Djokovic confirmó que tiene toda la intención de ir a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, pero que espera por una respuesta de Estados Unidos para ingresar al país.



Y es que el serbio al no estar vacunado contra el covid-19 no puede entrar a la nación norteamericana según las normas establecidas por el gobierno de ese país que indican que los extranjeros no vacunados no pueden entrar hasta mayo de este año cuando se ponga fin las reglamentaciones sobre el covid.



Ante esto, Djokovic envió una solicitud especial para que le dejen entrar dos meses antes del fin de esa norma: "Mis planes después de Dubái dependen de Estados Unidos. Estoy esperando una respuesta, no depende de mí... Lo sabré pronto", comentó de inicio.

"Todo está en proceso. Estoy agradecido a Indian Wells y Miami por su apoyo. Les gustaría que yo pudiera jugar en sus torneos... Espero una decisión positiva pronto, pero no está en mis manos", añadió confirmando que los torneos están tratando de presionar para que Nole pueda jugar ambos Masters 1000.



Por el momento, no hay respuesta de EE.UU., pero se espera la misma en las próximas semanas. Mientras tanto, el serbio, campeón del Abierto de Australia, se prepara para el ATP de Dubái que iniciará la próxima semana.