Djokovic quiere revancha: enfrentará a Zverev en semis del US Open

El serbio Novak Djokovic, primer favorito, y el ruso Daniil Medvedev, segundo, se encuentran en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde buscan alcanzar la final.

Antes tendrán que conseguir superar al alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, y al canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo preclasificado, respectivamente. Djokovic, de 34 años, ha llegado a tiempo para las semifinales para su décimo choque con el cuarto sembrado Alexander Zverev, al que aventaja por 6-3, pero sufrió su peor derrota, la que más le dolió, la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que le dejó sin el gran objetivo de conseguir la medalla de oro en el mismo año que busca completar el ciclo de Grand Slam.



El tres veces campeón se acercó a dos victorias de convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 en completar el Grand Slam y, a pesar de haber perdido un set en cuatro de sus cinco partidos, anunció que encontró su camino hacia la forma perfecta. "Llevé mi tenis a un nivel diferente. Seguro que fueron los mejores tres sets de tenis que he jugado hasta ahora en el torneo", dijo sobre los sets finales en su triunfo sobre Matteo Berrettini. Zverev, de 24 años, está en una racha ganadora de 16 partidos, sumando un título ATP Masters 1000 en Cincinnati a su medalla de oro en los Juegos Olímpicos antes del Abierto.



"Está en una forma fantástica. Junto a Medvedev, la mejor forma. Pero es al mejor de cinco, es un Grand Slam. Por supuesto, mirando sus resultados en los últimos años, ha jugado muy bien aquí en esta cancha", admitió este viernes Djokovic. "Estaba a un par de puntos de su primer Slam el año pasado contra Dominic (Thiem)". "Sé que va a ser una batalla, incluso más difícil de la que me ha tocado enfrentar hasta ahora, pero estoy listo para eso. Estos son los obstáculos que debo superar para llegar al destino deseado", agregó Djokovic.



Zverev, ha perdido solo un set, ante el estadounidense Jack Sock, en su campaña de 2021. Derribó al sudafricano Lloyd Harris en sets seguidos para reservar su regreso a las semifinales y es consciente que el duelo con Djokovic es una final anticipada para él.



"Tienes que ser perfecto, de lo contrario no ganarás y la mayoría de las veces no puedes ser perfecto", admitió Zverev. "Por eso la mayoría de las veces la gente pierde ante él porque tienes que ganar el partido tú mismo". Sobre el papel, Medvedev, que alcanzó sus terceras semifinales consecutivas en el Abierto lo tiene más fácil frente a Auger-Aliassime, al que se ha enfrentado una vez, en el 2018 y consiguió la victoria cuando el canadiense apenas tenía 18 años, en la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Canadá.



El tenista ruso, que todavía no tiene un título de Grand Slam en su poder, es consciente que es un jugador muy diferente al que hace tres años llegó a su primera semifinal en el Abierto y al que hace dos años ganó al búlgaro Grigor Dimitrov para alcanzar la final que luego perdió frente al español Rafael Nadal (2019)



. "Desde entonces he aprendido grandes lecciones dentro y fuera del campo, las que espero aplicar cuando me enfrente a Auger-Aliassime", comentó Medvedev. "Las viví en la final que perdí frente a Rafa (Nadal) en el 2019 y el año pasado en la semifinal frente a Dominic (Thiem). Ahora ellos no están aquí y mi obligación es demostrar que aprendí las lecciones con las derrotas".



El jugador ruso de 26 años intentará dársela a Auger-Aliassime, que alcanza su primera semifinal del Abierto y también de un Grand Slam, y es consciente que parte con desventaja. "Va a entrar con mucha confianza. También necesito dar un paso al frente y tener confianza en mí mismo. Necesito servir bien, jugar un gran partido, ser sólido en todos los aspectos de mi tenis y sobre todo estar listo para luchar de principio a fin del partido porque será uno en los que me tocará correr de verdad", dijo Auger-Aliassime.







EFE