Djokovic dio un nuevo recital para meterse a cuartos en Australia

Pese a que sus molestias en el muslo izquierdo no lo han abandonado, Novak Djokovic continúa haciendo exhibiciones en cada partido que ha jugado en la presente edición del Abierto de Australia.



Y es que este lunes, el serbio se metió en los cuartos de final del torneo luego de vencer al local Alex de Miñaur con parciales de 6-2, 6-1 y 6-2 en un duelo que duró 2 horas y 6 minutos de juego.



El australiano se pudo asentar en el juego y no tuvo un tiro claro en todo el partido para complicar al serbio que mostró su mejor tenis. Además, Djokovic no tuvo que recurrir al fisioterapeuta en ningún momento para tratar su pierna.

Con este triunfo del serbio, se quedaron afuera todos los australianos en su torneo de casa ya que De Miñaur era el único sobreviviente de ese país.



De igual manera, Nole se metió por decimotercera vez a los cuartos de final en donde se verá las caras con Andrey Rublev quien superó a Holger Rune en su llave de cuarta ronda.



Cabe señalar que Djokovic de quedarse con el trofeo en Australia sumará 2000 puntos netos lo cual le permitirá superar a Carlos Alcaraz y quedarse con el puesto de número uno del mundo.