Audio del ‘Ñeñe’ Hernández comprometería al presidente de Dimayor

Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, podría estar involucrado en un caso de tráfico de influencias, según un audio en el que es mencionado por José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, presunto narcotraficante.



Así lo revela este domingo la columna de Yohir Akerman en ‘El Espectador’. Según los detalles, Jorge Enrique Vélez no solo es mencionado por el ‘Ñeñe’; también dice que es su amigo y que le iba a pedir ayuda para un ascenso a una mujer, pues era el Superintendente de Notariado y Registro en esa época.



El actual presidente de Dimayor había sido detectado en una foto en la que estaba el ‘Ñeñe’ y otras personas, en marzo pasado, en una reunión del Festival Vallenato. Vélez negó tener relación o amistad con el ganadero, y supuesto narco, asesinado.



“Cuando me invitan a una comida, yo nunca pido la lista de quienes van a ir. Me invitaron a una comida de la comunidad del festival de vallenato, estaba el presidente del festival vallenato. Yo voy frecuentemente a Valledupar, y a la comida fueron unas 20 personas. Yo tengo fotos con un millón de colombianos y nunca me negaría a una foto”, aseguró Jorge Enrique Vélez en su momento.



Esta es la transcripción del dichoso audio, que aparece en la columna de Akerman, que estaría en poder de la Fiscalía, y que tendría fecha del 4 de julio de 2018:



-Voz femenina: Gracias, buenos días. Hágame un favor: ¿con José Guillermo?

-Ñeñe: ¿De parte?

-Voz femenina: Aleida González.

-Ñeñe: Ah, mi vida, ¿qué más?

-Voz femenina: Sí, estoy en Bogotá, José, hace dos años en la Superintendencia de Notariado y Registro. Y aprovecho para saludarte y también para llamarte y para pedirte un favor, José. A mí me dijeron que tú eras muy amigo del súper, ahora van a ascender gente.

-Ñeñe: Ajá.

-Voz femenina: Sí, están ascendiendo gente, yo estoy en un grado 16, José Guillermo, yo me gano cuatro millones de pesos aquí, estoy educando a mis hijos y me pueden subir a un grado 19 encargada y tengo los… requisitos.

-Ñeñe: Yo soy muy amigo de Jairo y de Jorge Vélez…

-Voz femenina: Bueno, bueno, yo entré hace dos años aquí y me ha ido muy bien…

-Ñeñe: Escríbeme… escríbeme… escríbeme porque igual voy a hacer una vuelta con Darío, mi cuñado, y lo voy a hacer esta semana… entonces…

-Voz femenina: Bueno…

-Ñeñe: Escríbeme… porque me va a tocar ir a Bogotá, a hacer esa vuelta personalmente…



“La mujer que le hace la petición al Ñeñe es Aleida Paola González Castro, profesional especializada de la Superintendencia de Notariado y Registro y, antes de eso, juez 1593 de la República, según su hoja de vida de la función pública”, indicó el columnista.