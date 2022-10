Día de todos los Santos: Horarios de los cementerios en Colombia

El Día de Todos los Santos se celebrará este martes en Colombia. Esta celebración religiosa que se realiza siempre el 1 de noviembre conmemora el paso de los difuntos al otro mundo. De igual manera homenajea a todos los santos que han existido en la historia.



Es por ello que durante la fecha se realizarán varias misas alrededor del país y los cementerios tendrán los siguientes horarios durante esta conmemoración.

Horarios cementerios en Colombia



Cementerio Central (Los Mártires)



Horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Cementerio Norte (Barrios Unidos)



Horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Cementerio Sur (Antonio Nariño)



Horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Cementerio Parque Serafín (Ciudad Bolivar)



Horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Cementerio San Pedro (Medellín)



Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Cementerio Central - Cali



Horario: De 8:00 a.m a 5:30 p.m.



Cementerio Universal - Barranquilla



Horario: Abierto las 24 horas



Cabe resaltar que el festivo de esta celebración se traslada al lunes siguiente de ocurrida la fecha es decir que el puente será el siguiente fin de semana precisamente el 7 de noviembre.