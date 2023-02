Día de San Valentín: Shakira y los solteros más cotizados

Este martes 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín una celebración que aunque es para los novios y los esposos, su origen es religioso. De hecho, existen varias versiones que indican que la celebración se llama así por los 11 santos llamados Valentín.



Otra versión menciona que fue el papa Gelasio quien en el año 496 decretó el día de San Valentín, en conmemoración del martirio que sufrió uno de los santos.



Por su parte, otra historia que viene de la tradición oral señala que se trataba de una jornada en donde un sacerdote casaba a los enamorados en secreto ya que el emperador Claudio II prohibió los matrimonios para que los hombres estuvieran disponibles para la guerra.

No obstante, la jornada actualmente además de celebrar el amor en algunos países es considerado uno de los días más comerciales, pues la venta de chocolates, rosas y demás aumenta.



Por otro lado, para esta fecha habrá muchos solteros codiciados como es el caso de Shakira, Lincoln Palomeque, Karol G y hasta Kim Kardashian.



En el caso de Shakira, la colombiana tendrá su primer día de enamorados sola, luego de compartir 12 años con Gerard Piqué que si disfrutará esta jornada con Clara Chía.



Otro que celebrará el día solo será Lincoln Palomeque quien a pesar de que se le viera con una mujer él aclaro que no tenía una relación amorosa. Por su parte, su ex Carolina Cruz, dijo haber encontrado el amor, pero al parecer no es nada oficial.



Finalmente, otras dos mujeres que no estarán acompañadas para esta jornada serán Karol G y Kim Kardashian. La colombiana desde el fin de su relación con Anuel AA no ha tenido una relación seria mientras que la estadounidense acabó su relación con Pete Davidson en 2022 y pasará el Día de los Enamorados 2023 sola.