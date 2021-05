Atento: restricciones en la principales ciudades por Día de la Madre

El pasado 3 de mayo, el Gobierno Nacional aplazó la celebración del Día de la Madre para este domingo 30. Los aumentos en casos de covid-19 obligaron dicha determinación.



Con la llegada del día presentado, algunas de las principales ciudades del país decidieron tomar medidas teniendo en cuenta los números de contagios, que no ceden, y la difícil situación de orden público.

Bogotá



Los comercios y restaurantes contarán con un aforo máximo para evitar conglomeraciones, tal y como ha ocurrido en los últimos meses, y podrán operar hasta las 10 p.m. Vale la pena recordar que desde el 24 de mayo hay toque de queda desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m del día siguiente, medida que se mantiene.



Medellín



La Gobernación de Antioquia decretó desde el 26 de mayo toque de queda para todo el departamento desde la medianoche hasta las 5 a.m. Vale recordar que el Pico y Cédula no está vigente, razón por la cual cada sitio deberá controlar el ingreso de personas.



Barranquilla



Las Autoridades decidieron quitar el toque de queda para la celebración del Día de la Madre en todo el Atlántico. “El ministerio de Salud designó a Barranquilla como una de las dos ciudades que liderarán el proceso de apertura para la reactivación progresiva del país dentro de una iniciativa denominada Plan de Bienestar para la Reactivación, que contempla una apertura económica y social”, anunció un portavoz del Distrito.



Cali



Todo el Valle del Cauca tiene las medidas de toque de queda y ley seca entre la medianoche y las 5 a.m. Así mismo, el servicio de domicilios se prestará hasta la 1 a.m.



Cúcuta



La ciudad que tiene toque de queda desde el pasado viernes, amplió sus horarios para poder compartir en la celebración. Así las cosas, los establecimientos podrán operar desde las 10 a.m. hasta la medianoche. Entre 10 p.m. y 5 a.m. del lunes hay toque de queda.