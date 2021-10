Director de 'Rust' revela detalles del accidente de Alec Baldwin

Se han revelado nuevos detalles sobre lo que sucedió con el actor Alec Baldwin, aparentemente estaba ensayando una escena en la que apuntaba con una pistola de utilería al lente de la cámara cuando disparó mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El director Joel Souza estaba de pie detrás de Hutchins cuando se disparó el arma y fue herido en el hombro: "sonó como un látigo y luego un fuerte estallido".



El director agregó: "Alec (Baldwin) estaba sentado en un banco de iglesia del set, practicando su desenfunde". Souza miraba por encima del hombro de la directora de fotografía de 42 años, que recibió un disparo en el torso.



Luego del disparo, la cineasta "se agarró el abdomen" y dijo que no sentía las piernas, testificó el director, añadiendo que "empezó a tropezar hacia atrás" y fue "ayudada a caer al suelo". El operador de cámara Reid Russell afirmó que el incidente no fue grabado porque el reparto y el equipo aún se estaban preparando para la escena.



El asistente de dirección Dave Halls había dicho que el arma estaba "fría", es decir, no estaba cargada con una bala real en la jerga cinematográfica. Sin embargo, Souza dijo que "no estaba seguro" de si el arma había sido revisada de nuevo tras una pausa para almorzar del equipo.. La investigación está puesta en quién manejó el arma antes de lo ocurrido, además del actor Baldwin, dos personas manejaron el arma, la primera, Hannah Gutiérrez Reed, es una armera de cine de 24 años, y el asistente Halls, que entregó la pistola al actor y le informó de que no estaba cargada.





​