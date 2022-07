Desfile por el 20 de julio: pilas a los cierres viales en Bogotá

Este 20 de julio, Día de La Independencia de Colombia, no se aplicará la medida de pico y placa en Bogotá.

La restricción de pico y placa no operará este miércoles para vehículos particulares, taxis ni servicio de transporte especial (automóvil, camioneta o campero de cuatro pasajeros, sin incluir conductor).



Tampoco aplicará la medida de Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá. El tradicional desfile del 20 de Julio tendrá lugar a lo largo de la avenida Boyacá, sobre la calzada occidental, sentido norte – sur, entre la av. calle 170 y av. calle 116, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.



Por esa razón, se autoriza el cierre en el sector mencionado, desde las 5:00 a.m. del día miércoles 20 de julio.

🟡🔵🔴¡Ya llega el 20 de julio!



Y hay algunos cierres viales en Bogotá, debido a los preparativos para el desfile del Día de la Independencia.



Conoce cuáles son, qué vías tomar y más detalles aquí ➡️ https://t.co/KcWDZGpx15 pic.twitter.com/4bFAYQJhZD — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 18, 2022

Cierres por ubicación de la tropa

El miércoles 20 de julio desde las 5:00 a.m. estará cerrada

- La av. Boyacá entre calles 170 y 116 en sentido norte-sur, y entre las calles 127 y 170 en sentido sur-norte.

- La calzada norte de la calle 127 entre av. Suba y av. Boyacá.

- Para ese día se realizará paso controlado y acceso de los residentes aledaños a la zona.