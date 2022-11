En España aseguran que Nairo no estará en un equipo World Tour en 2023

Nairo Quintana pasa por sus horas más oscuras en su carrera deportiva. El ciclista colombiano actualmente no tiene equipo y además el TAS no consideró su apelación sobre su descalificación en el Tour de Francia 2022 por parte de la UCI.



Sin embargo, tras estos dos golpes, el pedalista originario de Cómbita ya se quiere concentrar en lo que será la nueva temporada, pero primero deberá buscar un equipo que lo acoja ya que el Arkéa lo dejó a la deriva, razón por la que se dio su salida de la escuadra francesa.



La situación de Quintana no ha pasado desapercibida y es por ello que desde otros países como España han hablado sobre el momento del ciclista.

Y es que en el podcast ‘Biciescapa’ que realiza el diario Marca, aseguraron que no ven a Nairo en un equipo grande y ni siquiera en una escuadra perteneciente al World Tour.



"Yo creo que él quiere seguir a todo gusto. Me temo que no va encontrar un equipo World Tour porque la sensación más sensata es Astana y ahora está muy complicado, pero lo veo en un equipo de segunda categoría intentando obtener buenos resultados", comentó uno de los panelistas del programa radial.



Por su parte, también mencionaron su caso del Tramadol y opinaron del mismo: "Es una cuestión de imagen y ya sabemos cómo son los franceses con este tema. Vamos a ver dónde llega, pero no es positivo que se retire de esta manera".



Cabe señalar que previo a la decisión del TAS se vincularon a varios equipos con el colombiano como lo son: AG2R, Groupama FDJ, Cofidis y el Astana, pero algunos directores desmintieron que haya interés por el corredor boyacense.