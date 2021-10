¡Jornada de descuentos! ¿Qué comprar y qué no en el día sin IVA?

Este 28 de octubre se realiza la primera jornada de Día sin IVA de este año, si bien algunos comercios han anunciado que aplicarán descuentos en productos que no tienen IVA, tenga en cuenta cuáles son las categorías con ese impuesto que este jueves quedarán exentas del mismo.

Estas son las categorías de productos con el beneficio

1. Vestuario y calzado: con valor igual o menor a 726.160 pesos. Morrales, bolsos, gafas de sol y paraguas, entre otros, en igual rango, también están exentos.



2. Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: se aplica para los que valgan 2’904.640 pesos o menos.



3. Elementos deportivos: tendrán descuento si valen igual o menos de 2’904.640 pesos.



4. Juguetes y juegos: artículos de este grupo con valor igual o inferior a 363.308 pesos.



5. Útiles escolares: los elementos de esta categoría no pagarán IVA si cuestan igual o menos de 181.540 pesos.



6. Bienes e insumos para el sector agropecuario: incluye semillas, abonos, sistemas de riego y guadañadoras, siempre y cuando tengan un valor igual o menor de 2’904.640 pesos.

Recomendaciones de seguridad a la hora de comprar

1. Utilice redes privadas: No descuide la red a la que el dispositivo se conecta. En el caso de las aplicaciones de compra, se debe validar que estén verificadas por el establecimiento o marca que distribuye el producto.



2. Use antivirus: El antivirus, así como un detector de malware, debe ser usada tanto en la oficina como en los dispositivos personales. “Ambos sistemas deben estar instalados, actualizados y programados para que periódicamente escaneen, adviertan y eviten mensajes y websites maliciosos”.



3. Proteja sus contraseñas: Utilice contraseñas complejas y cámbielas con frecuencia, es lo más eficaz. “Recomendamos optar por frases largas con espacios y caracteres especiales”.



4. Cuidado con las ofertas: Para evitar ingresar a un enlace infectado, no haga clic en los mismos correos, sino ingresar directamente a la página principal del oferente, de preferencia digitando la dirección URL completa.



5. Proteja sus datos: Coloque en los sitios de compras solo los datos de los campos obligatorios y no en los opcionales y no vincule las redes sociales con tiendas online, así se evita que estos datos puedan ser utilizados para responder preguntas de seguridad. Además, controle los permisos que solicita cada aplicación para descargarla.