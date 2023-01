La razón por la que debe desactivar el Wifi de su celular en la calle

En la mayoría de las ocasiones cuando salimos a la calle dejamos activada varias funciones del celular como es el caso del Bluetooth o del Wifi. Sin embargo, dejar estas funciones activadas podrían ser perjudiciales.



Y es que muchas personas desconocen, es que la recomendación es no mantener encendida esta función durante todo el tiempo, a pesar de que el teléfono se conecte automáticamente a una red determinada.



La razón principal es porque el Wifi activo consume lentamente la batería de su teléfono por lo que lo mejor es apagarlo para ahorrar unos cuantos minutos de energía.

Otro de los motivos por los que debe apagarlo sobre todo en la calle ya que de dejarla encendida el celular se puede conectar automáticamente a una red Wifi abierta, las cuales pueden ser no seguras ya que estas son usadas por los delincuentes para robar su información personal o infectar el teléfono con un virus.



Por su parte, para evitar algún tipo de robo de información, puede conectarse a una VPN y allí sus datos viajarán cifrados y estarán a salvo de cibercriminales.



De igual manera, si se conecta a una red abierta se recomienda no abrir sus redes sociales y más que todo no ingresar a la página web del banco en el que tenga una cuenta.



De hacerlo, los delincuentes podrían interceptar conversaciones, leer y modificar datos de sus dispositivos y de sus cuentas bancarias y de redes sociales.