Campeona Olímpica de gimnasia denuncia un ataque racista

Un grave hecho se produjo con la gimnasta estadounidense Sunisa Lee, campeona olímpica del concurso completo de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la deportista fue víctima en las últimas semanas de un ataque racista.

La estrella del equipo estadounidense confesó que hace unas semanas ella y varios amigos de origen asiático fueron víctimas de un ataque racista en Los Ángeles, donde Lee se encuentra participando en el reality de baile 'Dancing with the Stars'.

Lee aseguró que desde un automóvil le gritaron a ella y a un grupo de amigos insultos racistas, además de rociar gas pimienta antes de alejarse: "Estaba muy enojada, pero no pude hacer nada porque se fueron. Con mi reputación, fue un momento muy difícil, porque no quise hacer nada que me metiera en problemas".