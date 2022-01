El deporte en Colombia se mancha por denuncias de acoso

El atletismo en Bucaramanga es blanco de todas las miradas por las denuncias por presunto acoso sexual.

En Blu Radio una joven una joven aseguró: “Me decía que yo tenía las mejores nalgas del estadio, que mi cuerpo estaba bien, a mí y a una compañera nos decía que las nalgas estaban buenas y que allá van los dos mejores culos del estadio”.



La joven agregó: “Hubo un tiempo que me lesioné la espalda y había ocasiones que me llevaba al baño en una colchoneta, algunas veces fuimos, y me masajeaba y me soltaba el sostén, yo me sentía incomoda porque me masajeaba las nalgas”, relató.



El presidente de la Liga de Atletismo se pronunció, asegurando que la persona en cuestión había sido apartada de su cargo.