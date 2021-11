'Colombia no va a reconocer esas elecciones': Duque sobre Nicaragua

El presidente de Colombia, Iván Duque, adelantó que su país no reconocerá la reelección como presidente de Daniel Ortega en los comicios celebrados en Nicaragua este domingo, un proceso que calificó de "fraudulento" y que aseguró que pone en duda "la solidez democrática del país".



"Lo digo sin ningún temor: Colombia no va a reconocer el resultado de esas elecciones fraudulentas", declaró Duque a preguntas de los periodistas durante su visita oficial en Israel. Según agregó, "uno tiene que llamar a las cosas por su nombre. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres", sino que fue la "crónica de un fraude anunciado". "Permitir, tolerar, ser aquiescentes con un fraude, sencillamente es algo que denigra todo lo que hemos avanzado en el sistema interamericano, con la carta democrática que hoy es una pauta regional", declaró.



Duque instó también a "escuchar el dictamen de la Organización de los Estados Americanos (OEA)", que debe reunirse los próximos días en asamblea, donde espera que "se pueda tener un pronunciamiento claro e inequívoco de todos los países" que la integran.



Asimismo, el presidente de Colombia criticó también los métodos usados contra la oposición en Nicaragua o la situación de sus presos políticos, y aseguró que "lo que viene pasando genera muchísimos cuestionamientos, preguntas e inquietudes sobre la solidez de la democracia de ese país". "Los candidatos opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba. Hace más de tres meses el propio presidente (estadounidense) Joe Biden dijo que EE.UU. no reconocería el resultado por esa situación", aseguró Duque.



Según agregó, el rechazo al resultado electoral actual -postura que también han transmitido otros países- debe elevarse al consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)" o a la asamblea general para "garantizar que haya elecciones libres en Nicaragua".



Asimismo, reiteró que Colombia expresó previamente "en todos los foros" su preocupación sobre las reelecciones indefinidas. "Mantener un régimen que ya es una dictocracia, que se convertirá en una dictadura y que además es contrario a la decisión de la corte interamericana con respecto a la opinión consultiva sobre elecciones y limitadas" supone "otro atropello más a la democracia en nuestra región y no lo podemos tolerar", concluyó Duque.



EFE