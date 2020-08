Empezó la declaración de renta en Colombia: conozca acá su fecha

Este martes 11 de agosto empezó la cuenta regresiva por números finales de cédula para las personas que deben declarar renta en el país.



Recordemos que este 2020 las personas que deben declarar renta son aquellos que:





Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2019 sea igual o superior a $ 154'215.000



Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $ 47'978.000



Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $ 47'978.000



Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $47.978.000



Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $ 47.978.000



Según el decreto 2345 del 23 de diciembre del año pasado, expedido por el Ministerio de Hacienda, todas las personas naturales que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones, deben declarar el impuesto sobre la renta 2020, sobre el año gravable 2019.



Es decir que no estarán obligados a declarar quienes al último día del año gravable 2019 no excedieron de patrimonio bruto las 4.500 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($ 154'215.000) o quienes sus ingresos totales no fueron superiores a 1.400 UVT ($ 47'978.000), lo que representaría un ingreso mensual total de $ 3’998.166.

Fechas:

Agosto: martes 11 (99 -00), miércoles 12 (97-98), jueves 13 (95-96), viernes 14 (93-94), martes 18 (91-92), miércoles 19 (89-90), jueves 20 (87-88) ,viernes 21 (85-86), lunes 24 (83-84), martes 25 (81-82), miércoles 26 (79-80), jueves 27 (77-78), viernes 28 75 -76) y lunes 31 (73-74).



Septiembre: Martes 1 (71-72), miércoles 2 (69-70), jueves 3 (67-68), viernes 4 (65-66), lunes 7 (63-64), martes 8 (61-62), miércoles 9 (59-60), jueves 10 (57-58), viernes 11 (55-56), lunes 14 (53-54), martes 15 (51-52), miércoles 16 (49-50), jueves 17 (47-48), viernes 18 (45-46), lunes 21 (43-44), martes 22 (41-42), miércoles 23 (39-40), jueves 24 (37-38), viernes 25 (35-36), lunes 28 (33-34), martes 29 (31-32) y miércoles 30 (29 -30).



Octubre: Jueves 1 (27-28), Viernes 2 (25-26), lunes 5 (23-24), martes 6 (21-22), miércoles 7 (19-20), jueves 8 (17-18), viernes 9 (15-16), martes 13 (13-14), miércoles 14(11-12), jueves 15 (09-10), viernes 16 (07-08), lunes 19 (05-06), martes 20 (03-04) y jueves 21 (01-02).