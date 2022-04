Debanhi Escobar: la desaparición y desenlace que conmocionan a México

La desaparición de Debanhi Escobar, joven mexicana de 18 años que salió con dos amigos y nunca regresó a su casa, mantiene en vilo a México.

Así sucedieron los hechos que, según familiares, podrían tener un desenlace fatal, un caso que ha llevado a miles de familias a debatir abiertamente sobre los peligros de las salidas nocturnas, el necesario acompañamiento y hasta el valor de la amistad.



9 de abril



Debanhi, hija única y estudiante de criminología, salió ese sábado junto con dos amigas a una fiesta en Quinta Venecia, un lugar del municipio de Escobedo, Nueva León.



Aparentemente, la joven tuvo diferencias con sus acompañantes, quienes se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un “contacto de confianza”, que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que en esta ocasión trabajó fuera de las mismas.



Después de aceptar el servicio, presuntamente también tuvo una discusión con el conductor que le mandaron sus amigas, por lo que en horas de la madrugada el sujeto la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, y le tomó con su celular una fotografía que mandó a sus dos conocidas.



Esta imagen se volvió vial y clave para la investigación y se compartió a través de redes sociales, haciendo cada vez más conocido su caso.

Ropa y crucifijo de cuerpo hallado en cisterna coincide con lo que usaba Debanhi Escobar: SSPC https://t.co/GUXjbmtkcD #NuevoLeon pic.twitter.com/rL3wfiKssh — Generalito División (@epistolitas) April 22, 2022



10 de abril



Mario Escobar, padre de la joven, acudió a la Fiscalía de Nueva León para denunciar la desaparición de su hija.



“Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”, dijo.



Su madre, Dolores Bazaldúa, agregó: “Yo siento que Debanhi está viva, la vamos a encontrar”.



12 de abril



Más de 200 policías participaron en la búsqueda. Según denuncias de vecinos a la policía del municipio de Salinas Victoria, un hombre identificado como Jesús ‘N’, de 47 años de edad, fue interrogado por su presunta relación con los hechos y, según esas versiones, tendría antecedentes de acoso e intento de rapto de mujeres.



Familiares de la joven desaparecida citaron por Instagram a ciudadanos para reunirse a las afueras del motel Nueva Casilla, donde partieron para realizar una búsqueda en la zona.



Algunas de las principales líneas de investigación se derivaron de más de 30 videos captados por cámaras de vigilancia o seguridad instaladas en las inmediaciones del sitio donde Debanhi fue fotografiada.



El último lugar en el que la joven apareció en cámaras de seguridad fue en la compañía Transportes Internacional Alcosa, donde Debanhi habría pedido ayuda tras ser supuestamente abandonada por un taxista. Sin embargo, al parecer no hay rastro de su salida del lugar.



21 de abril



Después de 13 días de desaparición, la Fiscalía halló un cuerpo en una cisterna, con la misma vestimenta que llevaba la joven. El cadáver fue encontrado en una zona aledaña al motel Nueva Castilla, justo donde sus conocidos iniciaron la búsqueda.

Se informa evento relacionado a la investigación de la desaparición de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. pic.twitter.com/0UVVVPbI1N — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 22, 2022



"El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar”, detalló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.



Aunque no se ha confirmado que se trata de Debanhi, su padre está seguro de que es su hija, y solo le pide a las autoridades que haya justicia.



*Con información de El Universal y El Tiempo (GDA)