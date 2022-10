¡De no creer!: Mujer dio a luz durante concierto de Karol G

Luego de su exitoso concierto en Los Ángeles en días pasados, Karol G se trasladó a Fresno, California donde realizó otra presentación en marco de su gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá.



La artista se robó el show cantando sus temas más conocidos. Sin embargo, en la noche de este miércoles los ojos de los asistentes se fueron hacia un peculiar momento que sucedió durante la presentación.



Y es que mientras la colombiana interpretaba el tema ‘El Makinón’ una mujer entró en trabajo de parto por lo que tuvo que ser asistida rápidamente en el sitio. Tras unos minutos fue llevada a un centro médico.

En sus redes sociales, Karol G comentó que finalizado el show fue hasta el hospital donde estaba la mujer para conocerla a ella y a su bebé y aseguró que se sintió emocionada por lo ocurrido.



“Ey, familia, resulta que cuando estaba en el concierto de Fresno una mujer dio a luz en el concierto cuando estaba cantando Makinón. ¡Fue una locura! Me averigüé los datos y me vine a visitarla al hospital y estoy en shock”, comentó la artista en sus historias de Instagram.



Cabe resaltar que no es la primera vez que le suceden cosas particulares a Karol G ya que durante esta misma gira llamada ‘$trip Love Tour’ ha puesto a cantar a una abuela en el escenario en Houston y en otro concierto advirtió la presencia de un hombre que se quedó dormido durante su presentación.