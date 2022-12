Davivienda y Nequi: reportan fallas masivas en estas plataformas

Davivienda y Bancolombia con ‘Nequi’ sufrieron este jueves una nueva caída en estas plataformas las cuales llevan bastantes horas caídas o con intermitencias lo cual ha provocado que los ciudadanos no hayan podido hacer sus transacciones.



Las afectaciones comenzaron sobre las 8 de la mañana y han persistido durante gran parte del día. De acuerdo con algunos clientes por redes sociales que han hablado sobre el asunto aún no hay respuesta de ambas entidades sobre porque se han caído.



Por otro lado, los cajeros de Davivienda también estarían siendo afectados ya que al intentar retirar dinero en algún establecimiento comercial el sistema arroja error en el ingreso de los PIN o claves de seguridad.

De igual forma, esto ha provocado un impacto fuerte en las operaciones presenciales de cada sucursal ya que los clientes han tenido que usar esta alternativa para consignaciones o depósitos.



En el caso de Bancolombia, la jornada no ha sido tan grave ya que la afectación solo es en ‘Nequi’ y de a poco se ha restablecido a la normalidad con algunas intermitencias. Desde el banco señalaron que no se trató de un ataque o hackeo sino de un problema interno.



Cabe señalar que no solo estas entidades financieras están sufriendo este problema sino también entidades de la salud como Sanitas que ha sufrido un hackeo en todas sus plataformas y que puso en jaque todo su sistema informático.