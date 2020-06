Dark: fecha y hora del estreno de la tercera temporada en Colombia

Dark es uno de los estrenos más esperados para ver en Netflix este mes de junio. La plataforma ya oficializó que saldrá el día 27 y que a las 3:00 a.m. los colombianos podrán ver esta nueva temporada.



La tercera temporada de esta serie de la plataforma se ha vuelto viral y es uno de los contenidos más vistos en Netflix.

Día y hora para el estreno:

Día: 27 de junio



Hora:



Argentina - 05:00 AM

Chile - 04:00 AM

Venezuela - 04:00 AM

Colombia - 03:00 AM

México - 03:00 AM

España - 10:00 AM

Estados Unidos - 01:00 PT / 04:00 ET