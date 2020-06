Siempre con una sonrisa: Daniela Álvarez muestra sus primeros pasos

Daniela Álvarez sigue superando con valentía su cambio de vida, después de que haya sido amputada de su pie izquierdo debido a una isquemia, que también afectó la sensibilidad de su pie derecho. Luego de doce días de ser operada, la exreina y presentadora volvió a aparecer en sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo hace para caminar ahora.



Daniela mostró una prótesis que está usando en su pierna derecha, la cual se acomoda a una zapatilla deportiva, para darle firmeza a sus primeros pasos.



Siempre con una sonrisa y la mejor actitud, la modelo aseguró que “nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”.



Álvarez luego muestra cómo se apoya en un caminador y empieza a dar pasos por la clínica en la que todavía está internada, con la supervisión de personal de la salud de la entidad. ¡Vamos, Daniela!