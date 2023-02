Daniel Martínez confesó que sufrió en la crono de los Nacionales

Durante el jueves se llevó a cabo la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2023 que se perfilaba como una competencia en donde Daniel Felipe Martínez podía defender su título, algo que al final no ocurrió.



Y es que el corredor del Ineos no mostró su mejor faceta y además aseguró que la pasó mal en su trayecto de 43.2 kilómetros. Martínez salió de últimas en el turno y en cada registro que marcó no fue mejor que Miguel Ángel López que al final se quedaría con la cronometrada mientras que Daniel acabó en quinto.



"Cuando sientes que la boca te sabe a sangre, que te duele hasta el pelo y que estás a punto de vomitar, es buena señal para despertar y saber que nos queda arduo trabajo por delante para llegar donde queremos", comentó Martínez en sus redes sociales.

Por su parte, el nacido en Soacha lamentó su participación en la competencia y felicitó a ‘Supermán’ por su rendimiento: "Felicitaciones al nuevo campeón nacional de la contrarreloj Miguel Ángel López que anda intratable. La afición de hoy, como siempre en Colombia nunca falla, nos vemos el domingo para la leña que nos vamos a dar".



Ahora, el colombiano se preparará para la prueba de ruta que se realizará este domingo y que no compite desde 2020, año en el que se colgó la medalla de bronce quedando por detrás de Sergio Higuita y Egan Bernal.