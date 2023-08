Daniel Galán quedó eliminado del US Open en primera ronda

Daniel Galán no pudo avanzar a la próxima ronda del US Open luego de caer en su debut ante el británico Daniel Evans en tres sets con parciales de 6-4, 6-2 y 7-5.



El inglés tuvo mejor efectividad en su primer servicio durante el primer set y ganó los dos primeros juegos y pese a los varios intentos de Galán, Evans se fue directo al triunfo en el primer set por 6-4.



La segunda manga nuevamente fue favorable para Evans quien mantuvo su efectividad ante Galán que en este parcial salvó tres puntos de set para evitar el triunfo del inglés. No obstante, su rival al final se quedó con el set de forma contundente.

En el último set, Galán estuvo más parejo, pero Evans en el décimo game decantó el juego a su favor y cerró el juego con un parcial de 7-5.



Siendo así, Colombia ya no tiene representantes en el US Open en los cuadros individuales ya que Camila Osorio cayó con Ons Jabeur también en primera ronda.



Ahora, la representación colombiana quedará en manos de los dobles donde Juan Sebastián Cabal y Robert Farah enfrentarán a Ethan Quinn y Nicholas Godsick mientras que Nicolás Barrientos hará dupla con Andre Goransson y enfrentarán a Sam Weissborn y Romain Arneodo.



Por su parte, Daniel Galán seguirá su camino en dobles y hará pareja con el chino Zhang Zhizhen y se medirán al español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.