Daniel Galán le dijo adiós al Masters 1000 de París en la qualy

Daniel Galán no despidió su temporada 2022 de la mejor manera. Y es que el tenista colombiano cayó en las clasificatorias del Masters 1000 de París por lo que no podrá disputar el torneo que iniciará en los próximos días.



El nacido en Bucaramanga perdió con el italiano Fabio Fognini en dos sets con parciales de 6-3 y 7-6 y en donde la experiencia del europeo fue clave para conseguir el triunfo.



Con la caída, Galán culmina esta campaña en donde tuvo buenas actuaciones como la mostrada en Wimbledon donde llegó hasta la tercera ronda del torneo y caería eliminado con el estadounidense Brandon Nakashima y también la del US Open, torneo al cual arribó hasta la misma ronda y perdió con Alejandro Davidovich Fokina en cuatro sets.

Esto junto al gran rendimiento en Challengers y torneos ATP 250 y 500, escalar varias posiciones en el ranking ATP donde se ubica en la posición 68° la mejor en su carrera.



Cabe resaltar que Galán en esta temporada ganó dos títulos los cuales fueron el Challenger de Concepción, en Chile, y el Challenger de Sarasota, en Estados Unidos.