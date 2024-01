Daniel Martínez se revela: envió mensaje a Nairo Quintana

Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana han disputado las más importantes carreras del ciclismo a lo largo de su carrera profesional, sin embargo, en los últimos años, la ausencia del nacido en Cómbita, Boyacá no ha permitido que los amantes del deporte a dos ruedas disfruten del talento que hizo grande a Quintana.



Ahora, que el Movistar Team le volvió abrir las puertas, Nairo está de regreso y ya se ha visto en competiciones como los recientes Campeonatos Nacionales de Ruta y próximamente en el Tour Colombia 2024.

Ahora, tanto Martínez como Quintana se volverán a reencontrar en el Giro de Italia. Uno vestido con el malliot del Bora-hansgrohe y el otro con el del equipo español, Movistar.



Daniel fue sincero ante la ausencia del boyacense y afirmó en una entrevista con El Tiempo que, “Es un gran punto a favor para el ciclismo colombiano. El año pasado no hicimos nada y solo espero que estemos como en temporadas pasadas, adelante, con él, Higuita, Urán, Chaves, Egan Bernal y yo".



Además confesó que la reciente victoria en la contrarreloj del Campeonato Nacional le dejó buenas sensaciones de cara al futuro. “Es importante saber en qué condiciones estoy. Ya lo de los Nacionales me deja algo bueno y hay que ver que viene. Creo que podemos hacer dos picos, pero el de mayor nivel y el más exigente estará en el Giro de Italia."



Ahora, el escarabajo estará en competencias como la Vuelta a Murcia, Clásica Almería, Vuelta al Algarve, Strade Bianche, Tirreno Adriático y el Tour de Romandía, antes de llegar al Giro de Italia y posiblemente también del Tour de Francia, competencia en la que no se ha confirmado su participación.