Dallas cayó con un Cleveland que regresó al triunfo

Los Cleveland Cavaliers obtuvieron este miércoles en la noche una nueva victoria en la NBA que los mantiene en el tercer puesto de la conferencia Este con una marca de 18-11.



El combinado de Ohio derrotó a los Dallas Mavericks por un marcador de 105-90 y en donde se destacó Donovan Mitchell quien le ganó el duelo a Luka Doncic que también tuvo un aporte extraordinario.



Mitchell obtuvo 34 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes y acertó 13 de 20 de tiros de campo y 6 lanzamientos de triple de 9 posibles. De igual forma, el aporte del escolta se dio más que todo en la primera mitad del juego donde anotó 27 puntos.

Donovan Mitchell's first half in Dallas:



🕷️ 27 PTS

🕷️ 3 AST

🕷️ 5 3PM



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/HyYXAyJr1C — NBA (@NBA) December 15, 2022

De igual forma, el jugador no fue el único que tuvo un buen aporte para los Cavaliers ya que tuvo el apoyo de Lamar Stevens y Evan Mobley quienes anotaron 18 y 14 puntos respectivamente.



Por su parte, Doncic pese haber logrado 30 de los 90 puntos de los Mavericks no se le vio tan fino durante todo el juego. El esloveno marcó 9 de 23 tiros de campo y tuvo cinco pérdidas de balón. Además, los Mavs no se pudieron reponer en todo el juego ya que para el segundo periodo los Cavaliers llevaban una ventaja de 19 puntos.



Con este triunfo, los Cavaliers ponen fin parcialmente a sus problemas fuera de casa ya que habían perdido ocho de nueve partidos posible.



Por otro lado, Dallas quedó en la novena posición de la conferencia Oeste con una marca de 14-14.



Otros resultados:



Pacers 125-119 Warriors



Magic 135-124 Hawks



Hornets 134-141 Pistons



Bulls 120-128 Knicks



Raptors 123-124 Kings



Spurs 112-128 Trail Blazers



Thunder 108-110 Heat



Nuggets 141-128 Wizards



Clippers 99-88 Timberwolves