Daddy Yankee recibió gran reconocimiento por su canción ‘Gasolina’

Pese a que anunció su retiro de la musica el año pasado, Daddy Yankee sigue engrandeciendo su leyenda y es por ello que en las últimas horas recibió una gran distinción



Y es que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó su tema ‘Gasolina’ en el Registro Nacional de Canciones, convirtiéndose así en la primera canción del reguetón en ingresar al registro.



En ese privilegiado listado fueron ingresadas este año 25 canciones más en donde están canciones como ‘Imagine’ de John Lennon, ‘Stairway to Heaven’ de Led Zepellin,’Like a Virgin’ de Madonna, ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey y hasta el tema oficial del videojuego Super Mario Bros.

La encargada de seleccionar estas canciones fue Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso estadounidense y en donde dijo que los temas: “tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”.



De igual manera, la mujer aseguró que la lista de canciones que están en este registro preserva la historia y ‘refleja la cultura diversa’ de Estados Unidos.



Ante el anuncio, Daddy Yankee se pronunció en redes sociales y dijo que esa canción transformó la cultura.



“Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción Gasolina que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la Biblioteca del Congreso como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé”, comentó de inicio.



“Lo más bonito que fue en español. Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas, todo lo que sueñas puede ser posible”, concluyó.



Cabe señalar que ‘Gasolina’ es una de las 1.100 canciones que tienen el privilegio de estar dentro del registro de canciones de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.