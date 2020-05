'Cumbiana': el nuevo álbum musical de Carlos Vives dedicado al folclor

El cantante colombiano nacido en Santa Marta, Carlos Vives, estrena su álbum número catorce de su carrera musical. La nueva producción de nombre 'Cumbiana', es una un reconocimiento al folclor en el cual se mezclan los sonidos originales de la cumbia con nuevo patrones de la naturaleza.

"A lo largo de mi carrera he ido aprendiendo y descubriendo muchísimas cosas, sobre todo ese mundo anfibio que está en el origen de nuestra música, cuando hablamos de toda esa tradición, también estamos hablando de un pueblo americano, está en el origen esa huella que ha quedado de nuestro folclor. Hoy soy más consciente de lo que nos hemos alimentado musicalmente y de ese origen latinoamericano, que por nuestra condición a veces europea empezamos a olvidar. Este no es un disco antropológico ni cultural, sino más bien moderno, que habla de temas que tienen que ver con lo costumbrista, con nuestra biodiversidad, con el amor y el desamor. Es una producción comercial, pero está construida en esos patrones anfibios. Cumbiana es la modernización de los folclores, a los que les sumamos todos estos sonidos nuevos que tiene este disco", afirmó el samario en entrevista recopilada por el diario El Espectador.

En relación a los patrones anfibios, Vives mencionó: "Hay una historia de un país que se llamaba “el país de los Pocabuyes”, y al principio había otro término ligado a ese, que se volvió más familiar para mí por tener familia cienaguera… y los primeros vallenatos que se grabaron eran de las corrientes pocabuyamas. De ese mundo empecé a escuchar sonidos con muchos matices, y ese mundo anfibio está ahí… como samario pasé por esa carretera que va de Barranquilla a Santa Marta, y aunque mi papá nos llevaba porque tenía amigos pescadores, todavía no intuía quiénes eran ellos en toda esta cultura, y que formaban parte de este mundo perdido. Gabo, con Cien años de soledad y todas sus historias, forma parte de este territorio, por eso dije alguna vez que ese libro era como un vallenato largo, así que este mundo a mí me enseñó el vallenato y me empezó a mostrar la genética y la relación de los ríos con ese país que alguna vez habitó las ciénagas".

Vives, recordó la razón por la que eligió el sencillo 'No te vayas', para la visualización del disco, argumentando que es la canción que más se parece a lo hace habitualmente: "Porque era la canción más parecida a lo que la gente sabe que hago… es un poco pop moderno, pero inspirado en líneas muy vallenatas con la guacharaca y la caja. Creo que este sencillo abrió muy amablemente este álbum, porque hay sonidos que la gente va a desconocer un poco, pero al final aprendí que uno puede trabajar con nuevas ideas y sonidos, pero el feeling es lo que tiene que prevalecer, porque sin eso no hay nada".



Entre tanto, Carlos Vives, habló de la experiencia de grabar con artistas como Rubén Blades, Elkin Robinson, Ziggy Marley, entre otros: "Elkin tiene mucho de calipso, con él hablábamos mucho de ese Caribe indígena y decíamos que teníamos que unirlo en este sencillo. Queríamos tener a varios integrantes de la familia Marley, y cuando llegó Ziggy quedó fascinado con todo el mundo Tayrona y con la historia de la canción. Si no hubiera llegado la pandemia, la familia Marley y yo hubiéramos ido a un lugar de arahuacos para hacer el video allí... Trabajar con Rubén fue muy especial porque siempre que nos veíamos teníamos cosas en común. El conocimiento de él como panameño de toda la corriente típica musical de allá que siempre ha estado muy conectada con Colombia nos ayudó a conectar mucho porque somos corrientes muy hermanadas y eso se escucha en Canción para Rubén", precisó.

Para finalizar, el cantante colombiano habló de la canción 'Cumbiana', una de las más representativas del álbum: "Es una historia de amor muy linda, curiosamente en esa canción canté rarísimo y no sé por qué, es una voz nueva para mí que surgió por la naturaleza de la canción… también tiene tristeza y melancolía de esa nostalgia que tiene nuestra música".